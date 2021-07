Sondaż: Dwucyfrowy wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, duże spadki Polski 2050 i Konfederacji

Liderem najnowszego sondażu, opublikowanego przez Onet we wtorek , jest Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. Głos na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 33,6 proc. ankietowanych, a poparcie dla PiS niemal się nie zmieniło - wzrosło o 0,1 pkt. proc.

Znacznie większy wzrost poparcia zanotowała Koalicja Obywatelska. Wspólna lista Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska w lipcu, po powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska, mogła liczyć na 26,2 proc. deklaracji respondentów. W czerwcu było to 16,1 proc., co oznacza wzrost poparcia o 10,1 pkt. proc. w miesiąc.

KO wyprzedziła Polskę 2050, która jest najbardziej stratna na powrocie Tuska. W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca ugrupowanie Szymona Hołowni straciło 7 pkt. proc. poparcia i obecnie głos na nie deklaruje 10,9 proc. ankietowanych.

W podziale mandatów uczestniczyłyby jeszcze trzy partie. Na czwartym miejscu w sondażu znalazła się Lewica (7,1 proc., spadek poparcia o 1,2 pkt. proc.), wyprzedzając Konfederację (5,4 proc., spadek o 3,9 pkt. proc.) i Koalicję Polską - PSL (5 proc., spadek o 0,4 pkt. proc.).

11,8 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosowałoby w wyborach. Odsetek niezdecydowanych wzrósł w ciągu miesiąca o 2,3 pkt. proc.

IBRiS przeprowadził sondaż w dniach 24-25 lipca metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.