Waldemar Bojarun: Kongresy wracają do Katowic

Wiceprezydent Bojarun zwraca też uwagę na problemy, jakie stworzyła pandemia. Jednym z nich jest sytuacja uczniów, którzy przez naukę zdalną wiele miesięcy spędzili przed ekranami komputerów. – Pojawiają się młodzi ludzie, dla których pomoc pedagogiczno-psychologiczna jest konieczna. Musimy się zmierzyć z tym wyzwaniem – dodaje.



W rozmowie również o finansowaniu oświaty w Katowicach, zmianach w podejściu do projektowania ulic i przestrzeni publicznej, budżecie miasta i o tym, jak samorząd będzie walczyć ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców i zanieczyszczeniem powietrza.



