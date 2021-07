Kilkunastu posłów bez maseczek w Sejmie, wyrzucony tylko Grzegorz Braun

- Mamy na sali panie posłanki, które są w stanie błogosławionym i które proszą mnie, ze względu bezpieczeństwa, o to, żeby wszyscy przestrzegali zarządzenia. Jest w moim zarządzeniu informacja o tym, że jeśli ktoś dysponuje zaświadczeniem lekarskim - a do tej pory jeden poseł takie zaświadczenie okazał - może być bez maseczki - powiedziała Elżbieta Witek.

- Działam na gruncie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. Wzywam panią do poszanowania prawa - odparł Braun.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun chciał złożyć wniosek formalny. Gdy zmierzał w kierunku mównicy, z sali odezwały się głosy "maska!", "wyprowadzić go!".

Poseł Konfederacji wzywał marszałek do "poszanowania regulaminu i konstytucji". Marszałek poprosiła go o zejście z mównicy zaznaczając, że nie udziela mu głosu.

- Ogranicza pani możliwość wykonywania (przeze mnie) mandatu. Łamie pani prawo - ripostował Grzegorz Braun.

- Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu - powiedziała Witek.

- Zwracam pani uwagę, że łamie pani prawo - odpowiedział Braun. Następnie marszałek Sejmu przywołała posła do porządku, a później stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad wykluczyła posła Konfederacji z obrad, co posłowie przyjęli aplauzem. Grzegorz Braun opuścił salę.

Na nagraniu z obrad widać, że bez maseczek - już po wykluczeniu Brauna - na sali posiedzeń przebywali posłowie m.in. z klubów KO, Lewicy i koła Konfederacji.

Po tym, jak Grzegorz Braun opuścił salę, bez maseczek z mównicy przemawiali posłowie Krystian Kamiński (Konfederacja), Joanna Fabisiak (KO) i Jan Szopiński (Lewica) - żadna z tych osób nie została przez prowadzącego obrady upomniana ani wykluczona z obrad.