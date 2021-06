Robert Biedroń: Rafał Trzaskowski i Borys Budka ze strachem patrzą na powrót Donalda Tuska PAP/Sebastian Borowski

- Wiele osób myśli, że przyjedzie rycerz na białym koniu i pogoni ten PiS, a to nasza odpowiedzialność. My jako wyborcy, wyborczynie musimy iść do wyborów i zagłosować tak, jak trzeba - mówi o powrocie Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej europoseł Lewicy Robert Biedroń.