Minister Czarnek: Nie ma czegoś takiego jak autonomia szkół

Minister był pytany o projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym i zmiany dotyczące kuratorów.

- Kurator jest organem nadzoru pedagogicznego we wszystkich placówkach oświatowych, więc jest jednym z tych dwóch organów rządzących szkołą - powiedział Przemysław Czarnek dodając, że organem prowadzącym najczęściej są samorządy, a czasem stowarzyszenia.

- Dokładamy kompetencji kuratorowi w związku z tym organem nadzoru pedagogicznego po to, ażeby przeciwdziałać różnego rodzaju próbom indoktrynacji dzieci przez podmioty, które wchodzą do szkoły i uczą czegoś, co z podstawą programową jest nijak zbieżne - oświadczył minister.

- Ostatnia sytuacja - też może nie aż taka, nie dokładnie ta, o której mówię, ale ta, która była nagłaśniana - Dobczyce i ta indoktrynacja dzieci i młodzieży z podstawówek i z przedszkoli przez tzw. Tour de Konstytucja dokładnie pokazuje, że kurator musi mieć tutaj więcej uprawnień po to, żeby strzec dzieci przed tego rodzaju sytuacjami - ocenił.