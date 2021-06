Radny Gowina wzmacnia klub Sutryka we Wrocławiu PAP/Maciej Kulczyński

Zaskoczenie we wrocławskiej Radzie Miasta. Radny Porozumienia Sergiusz Kmiecik ogłosił przejście do klubu radnych prezydenta Sutryka "Wrocław Wspólna Sprawa". To oznacza, że klub będzie miał 19 na 37 radnych. W czwartek RM Wrocławia będzie głosować absolutorium dla wykonania budżetu miasta.