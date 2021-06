Gowin: Przedsiębiorca nie może żądać dowodu zaszczepienia

- W tej sprawie konieczne jest stworzenie podstaw prawnych - powiedział minister rozwoju, pracy i technologii dodając, że "nie jest to rzecz łatwa".

- Jeżeli pytanie zostało skierowane do mojego ministerstwa, to z całą pewnością taka będzie nasza odpowiedź - dodał.

Hotelarze zwrócili się do Ministerstwa Rozwoju z pytaniem, na jakiej podstawie prawnej mają weryfikować podawane przez swych potencjalnych gości dane dotyczące szczepień.

Jedna ze zmian dotyczy hoteli, które od przyszłej soboty będą mogły wynajmować do 75 proc. swych pokoi. Jak informował rząd, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

- Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje np., że wymaganie tego typu informacji byłoby sprzeczne z konstytucją - zaznaczył.

Wicepremier oświadczył, że ma w tej sprawie odmienne zdanie.

- Prawnicy zastanawiają się w tej chwili, jaką podstawę prawną stworzyć, ale istotnie, w moim przekonaniu dzisiaj takiej wyraźnej podstawy prawnej nie ma - podkreślił.

- Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z premierem Morawieckim, spotkaliśmy się Radą Przedsiębiorczości - mówił.

- Sytuacja jest od strony prawnej bardzo złożona i nie dotyczy to tylko Polski. Tego typu dyskusje toczą się we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jak do tej pory ani w Polsce, ani w innych krajach nie ma jednoznacznej opinii konstytucjonalistów - stwierdził Jarosław Gowin.

Dopytywany, jak mają postępować przedsiębiorcy, minister apelował o "jeszcze trochę cierpliwości". - Będzie stanowisko rządu w tej sprawie, będzie pewna wykładnia - zadeklarował.

- W moim przekonaniu rzeczywiście jest tak, że dzisiaj ani pracodawca, ani w tym przypadku przedsiębiorca nie może oczekiwać od swojej firmy, klientów wykazywania się takimi dokumentami - wskazał.

Pytany o termin ogłoszenia wykładni wicepremier odparł, że "to musi być w przyszłym tygodniu" i zapewnił, że "prace trwają intensywne".

- Albo będzie konieczny akt legislacyjny, albo będzie wydana odpowiednia interpretacja, która stanowiłaby podstawę do podejmowania decyzji przez przedsiębiorców - oświadczył Gowin.