Adam Pustelnik: Łódź będzie jeszcze bardziej zielona

– Choć Łódź jest miastem przemysłowym i nie kojarzy się z bujną przyroda, to jesteśmy jednym z miast, które ma największy udział zieleni w przestrzeni miejskiej, dlatego strukturalnie byliśmy na tę pandemię dobrze przygotowani. Ona pokazała, że to był dobry kierunek, teraz jeszcze go zwiększamy – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi. – Nagle okazało się, że przestrzeń zielona w mieście, infrastruktura do spędzania czasu wolnego poza domem, są kluczowe do tego, żeby miasto funkcjonowało, żeby ludzie chcieli w nim żyć – dodaje.





Poniżej dalsza część artykułu