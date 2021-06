Rosja: Organizacje Nawalnego uznano za ekstremistyczne

Zgodnie z obowiązującym w Rosji prawem, wskazane osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej za działalność na rzecz organizacji ekstremistycznych. Pracownikom i współpracownikom regionalnych sztabów Nawalnego oraz Fundacji Walki z Korupcją grozi do sześciu lat łagru, a podpisane niedawno przez Władimira Putina poprawki do ordynacji zakazują im startu w wyborach.