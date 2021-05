"Wielkie społeczeństwo". PO szykuje odpowiedź na "Polski Ład"

Zdaniem gościa podcastu „Game Changer”, PiS dokonując zmian podatkowych w programie „Polski Ład” znów podzielił społeczeństwo. – Do tej pory dominował spór kulturowy: cywilizacja śmierci kontra cywilizacja życia. Dziś PiS doszło do wniosku, że w pewnym sensie to już przestaje być mobilizujące, także dla jego elektoratu i zaproponowało coś, co zawsze budzi emocje: spór bogaci i biedni – mówi. – Klasa średnia się buntuje nie dlatego, że nie chce płacić podatków, ale że płacąc podatki nie otrzymuje nic w zamian, sprawnego i skutecznego państwa oraz instytucji – tłumaczy Makowski.