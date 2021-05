Profesor Marek Konopczyński kandydatem Porozumienia Jarosława Gowina na Rzecznika Praw Obywatelskich

Politycy PiS podkreślają w kuluarach, że ta runda - piąta już - wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich będzie ostatnią, a jeśli nie uda się wybrać kandydata (co wymaga zgody kontrolowanego przez opozycję Senatu) to Sejm będzie musiał przyjąć ustawę, która wprowadzi p.o. RPO np. wskazywanego przez marszałka Sejmu.

We wrześniu ubiegłego roku kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą pełni on urząd do czasu powołania następcy, jednak w kwietniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Do tej pory wyłaniano czworo kandydatów na stanowisko RPO. żadna z osób nie została przyjęta przez Sejm i Senat. Opozycja proponowała mec. Zuzannę Rudzińska-Bluszcz. Nie przeszli również proponowani przez PiS wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk oraz poseł Bartłomiej Wróblewski.