Opozycja wybrała wspólnego kandydata na RPO

- To ostatnia szansa, żeby wyłonić na podstawie konstytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczynimy wszystko, żeby się tak stało. Zapraszamy wszystkich do poparcia tej kandydatury - oświadczył prezes PSL.

Poparcie dla kandydatury prof. Wiącka w imieniu KO zadeklarował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - To kandydat, który gwarantuje, że prawa obywatelskie będą dla niego priorytetem, o który będzie walczył - dodał.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien "zawsze stać po stronie obywatela". - RPO powinien łączyć, a nie dzielić, tak jak dzisiaj pan profesor łączy całą demokratyczną opozycję - mówił, wyrażając w imieniu formacji lewicowych poparcie dla Wiącka.

W imieniu koła Polski 2050 poparcie dla kandydatury wyraziła Hanna Gill-Piątek, w imieniu koła Polskie Sprawy - Paweł Szramka.

- Jestem zaszczycony, że moją osobą zainteresowało się tak szerokie grono i zdecydowało się na wystawienie mojej kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział prof. Marcin Wiącek.

Dodał, że jest człowiekiem nauki. - Zajmowałem się prawem konstytucyjnym, teraz zajmuję się prawami człowieka - oświadczył.

- Moim credo, jeśli zostanę powołany na ten urząd, będzie przede wszystkim art. 30 konstytucji, wyrażający zasadę godności każdego człowieka, prawa do szczęścia, prawa do aktywności społecznej, prawa do szacunku, jak również preambuła konstytucji, która mówi o tym, że każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd - powiedział kandydat.

Prof. Marcin Wiącek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014-18 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Kandydatką PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ma być senator niezależna Lidia Staroń.