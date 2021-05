Wielka Brytania po epidemii. Królowa przedstawiła plan rządu Johnsona

Podczas ceremonii królowa Elżbieta odczytała ustawy, które rząd ma nadzieję przyjąć w ciągu najbliższego roku

Ceremonia została skrócona z powodu pandemii, a królowa Elżbieta zamiast zwyczajowych szat i korony miała na sobie strój dzienny.

Proponowane przez rząd rozwiązania dotyczą wielu aspektów, od tworzenia miejsc pracy i opieki zdrowotnej po likwidację biurokracji po Brexicie.

W ciągu 18 miesięcy, odkąd partia Johnsona została ponownie wybrani z dużą większością parlamentarną, jego program został przyćmiony przez pandemię, która zaskoczyła rząd i pochłonęła wiele środków.

Dzięki brytyjskiemu programowi szczepień, który wyprzedza wiele innych krajów, Johnson ma nadzieję ożywić swój program "wyrównywania poziomów" i ponownie określić swoje przywództwo, które zostało przyućmione przez oskarżenia o kumoterstwo.

- Priorytetem mojego rządu jest dostarczenie narodowej odbudowy po pandemii, która sprawi, że Wielka Brytania będzie silniejsza, zdrowsza i bardziej zamożna niż wcześniej - powiedziała parlamentowi 95-letnia królowa.

- Aby to osiągnąć, mój rząd będzie wyrównywał szanse we wszystkich częściach Wielkiej Brytanii, wspierając miejsca pracy, przedsiębiorstwa i wzrost gospodarczy oraz zajmując się wpływem pandemii na usługi publiczne - mówiła Elżbieta.

Johnson w swoim piśmie przekonuje, że kryzys w żaden sposób nie zmniejszył ambicji rządu ani apetytu na zmiany "Otrzymaliśmy historyczną szansę, by zmienić rzeczy na lepsze" - poinformował.

Po sfinalizowaniu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pod koniec 2020 roku Johnson chciał pokazać to, co uważa za korzyści z Brexitu. Do tej pory nie był w stanie dorównać obietnicy złożonej w kampanii referendalnej w sprawie Brexitu w 2016 roku, dotyczącej przekazania służbie zdrowia 350 milionów funtów tygodniowo.

Zamiast tego jego rząd będzie starał się ograniczyć to, co postrzegał jako nadmierną biurokrację UE poprzez usprawnienie zasad pomocy państwa i zamówień publicznych, dzięki czemu będzie mógł szybciej i bardziej bezpośrednio kierować fundusze do niewydolnych przedsiębiorstw.

W kwestii zmian klimatycznych rząd powtórzył swoje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, co - jak ma nadzieję - zachęci inne narody do obniżenia swoich celów emisyjnych przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w listopadzie w Szkocji.