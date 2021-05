Kosiniak-Kamysz: Nie czuję się jak niedoszły premier

- Serio brałem to, że rząd może utracić większość - dodał.

Część polityków opozycji liczyła, że wobec różnicy stanowisk między PiS a partią Zbigniewa Ziobry możliwe będzie doprowadzenie do upadku rządu. Szef klubu Lewicy mówił, że były prowadzone rozmowy o rządzie technicznym, na którego czele stanąć miałby prezes PSL.

- Głosowanie w ubiegłym tygodniu pokazało, że 20 posłów (klubu - red.) PiS nie zagłosowało za najważniejszym w tej kadencji projektem przedstawianym przez Mateusza Morawieckiego. Ministrowie wypowiedzieli mu posłuszeństwo i 20 posłów prezesowi Kaczyńskiemu wypowiedziało posłuszeństwo - mówił.

Czy prezes PSL liczył, że premier poda się do dymisji? - Jeżeli dochodzi do upadku rządu, to przez utratę większości - zaznaczył.

- Celem głównym, który nam przyświecał, było doprowadzenie do zmian w Krajowym Planie Odbudowy, innych zasad wydatkowania pieniędzy, zachowanie solidarności opozycji w tym było kluczowe, bo nie mielibyśmy takiego KPO, tylko KPO na naszych warunkach, gdyby solidarność w opozycji została zachowana do dnia ostatniego i Kaczyński musiałby usiąść do poważnych rozmów - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Mieliśmy plan polityczny, który był na opozycji znany (...). Głupią by była opozycja, która by nie kreśliła scenariuszy na wypadek utraty większości (przez rząd), a ta utrata większości była bardzo realna i rozpad Zjednoczonej Prawicy był bardzo realny - oświadczył.