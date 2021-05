Poseł Razem: Leszek Miller powinien odpowiedzieć za nielegalne więzienia CIA

- Lewica będzie kontynuowała to, co zapowiedziała wchodząc do parlamentu, czyli realizację określonego programu. To jest program ambitnego, opiekuńczego państwa dobrobytu i standardów demokratycznych - powiedział w Polsat News poseł.

Polityk partii Razem dodał, że w niektórych kwestiach Lewicy będzie bliżej do obozu rządzącego, w innych do "liberalnej opozycji".

- Tam, gdzie to jest możliwe będziemy starali się już teraz w opozycji, nie czekając na to, aż przejmiemy rządy, realizować nasz program. W przypadku "Nowego Ładu" będzie, mam wrażenie, równie dużo miejsc, w których się spotkamy (z PiS - red.) i będziemy dobre pomysły popierać, jak i takich, które będziemy mocno krytykować - zadeklarował.

W kontekście Maciej Konieczny był też pytany, czy jako polityk założonej w maju 2015 r. partii Razem jest zaskoczony, że po 6 latach jest w jednym klubie z Włodzimierzem Czarzastym, Joanną Senyszyn czy Markiem Dyduchem.