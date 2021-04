Krajowy Plan Odbudowy: Lewica stawia warunki. Morawiecki chce się spotkać

Postulaty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy przedstawili w poniedziałek w Sejmie liderzy Lewicy - wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń.

Lewica oczekuje m.in. 30 proc. środków dla samorządów, 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż, zbudowania 75 tys. tanich mieszkań na wynajem, 1 mld euro na szpitale powiatowe, przygotowanie szczegółowego planu wydatków oraz powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

- Jeżeli mamy się traktować się poważnie, to zapraszamy stronę rządową do Sejmu przed wysłaniem ostatecznego projektu KPO do Komisji Europejskiej - mówił Czarzasty.

Na stanowisko Lewicy odpowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. - Z satysfakcją przyjmujemy dzisiejszą deklarację ze strony klubu parlamentarnego Lewicy jeżeli chodzi o konstruktywne rozmowy dotyczące kształtu Krajowego Planu Odbudowy - powiedział.

- To dobry sygnał jeżeli chodzi o rozmowy i chciałem poinformować, że premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie na spotkanie w sprawie KPO. Mam nadzieję, że taka konstruktywna wymiana zdań przybliży nas do wspólnego działania w tym zakresie - dodał.