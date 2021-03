Zandberg: Odejście posłanki Pawłowskiej jest nieprzyzwoite Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jarosław Gowin jest człowiekiem o poglądach neoliberalnych, jeśli chodzi o gospodarkę i bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o sprawy społeczne, więc jeśli ktoś uznał, że jest mu do niego bliżej niż do polityków Lewicy, to oznacza że przeżył jakąś ogromną przemianę duchową albo wszystkich przez półtora roku oszukiwał, albo inne przyczyny były u źródeł tej wolty – mówi Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem, w rozmowie z Michałem Kolanko.