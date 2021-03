Grodzki do Morawieckiego: Wiceminister Buda zlekceważył senatorów

"Zwracam się do Pana Premiera w związku z sytuacją, do jakiej doszło w trakcie 22. posiedzenia Senatu" - napisał do Mateusza Morawieckiego Tomasz Grodzki.

Marszałek wyjaśnił, że senatorowie mieli wysłuchać informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Grodzki dodał, że wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, upoważniony do reprezentowania premiera w przedmiotowym zakresie, nie stawił się w Senacie. "W związku z czym byłem zmuszony odroczyć rozpatrywanie wskazanego punktu" - napisał.

W liście do premiera marszałek stwierdził, że zachowanie Budy może być ocenione "jako lekceważenie Senatu" oraz członków izby. "Tego typu postawa nie miała zresztą precedensu w historii odrodzonego Senatu" - podkreślił.