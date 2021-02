Scheuring-Wielgus: Zdradziła Petru, zdradzi Hołownię. Bury: Cała Joanna

Oprócz posłanki Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050 dołączyli też radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi.

Przejście Pauliny Hennig-Kloski, która z listy Nowoczesnej w Koalicji Obywatelskiej dostała się do Sejmu w 2015 roku, oznacza, że Polska 2050 ma wystarczająca liczbę reprezentantów do założenia własnego koła poselskiego.

Swoje przejście do Hołowni Hennig-Kloska tłumaczyła we wpisie na profilu na Facebooku: "Przez ostatnie tygodnie miałam okazję poznać bliżej Szymona i jego ruch. Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku" - napisała. "Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsądek, umiar i odpowiedzialność w polityce".

Wcześniej do ugrupowania Hołowni przeszły Joanna Mucha z PO oraz Hanna Gill-Piątek z Lewicy.