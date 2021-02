Armia przejmuje władzę w Birmie. Premier aresztowana

W ubiegłym tygodniu rzecznik armii nie wykluczył zamachu stanu, jeśli władze nie zajmą się doniesieniami o ponad 10,5 mln przypadków oszustw wyborczych.

W wyborach partia Suu Kyi, NLD, miała zdobyć 83 proc. głosów. Wspierania przez armię partia Unia na rzecz Solidarności i Rozwoju zapewniła sobie 33 z 476 miejsc w parlamencie.

Sekretarz prasowa Białego Domu, Jen Psaki, w oświadczeniu napisała, że USA "sprzeciwiają się wszelkim próbom podważenia wyniku wyborów lub zatrzymania demokratycznych przemian w Mjanmie i będzie działać przeciwko odpowiedzialnym za to, jeśli te kroki nie zostaną cofnięte".

Australia wezwała do natychmiastowego wypuszczenia Suu Kyi i innych cywilnych przywódców.

Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres potępił zatrzymanie przez armię szefowej birmańskiego rządu i innych cywilnych przywódców kraju.

#BREAKING UN Secretary-General Antonio Guterres condemns the military detention of Myanmar's leaders in a coup, including de facto leader Aung San Suu Kyi pic.twitter.com/01sednpgdM