Transfery do Polski 2050 Szymona Hołowni. Libicki: Hołownia nie łowi na łowisku PSL

- Na pewno nie jest to dobry proces dla Koalicji Obywatelskiej - mówił Libicki o przejściu do Polski 2050 senatora należącego do klubu senackiego KO, Jacka Burego i posłanki KO, byłej minister sportu, Joanny Muchy. - W tej chwili widzimy, że może realizuje się scenariusz, iż co dwa dni odchodzi jeden (parlamentarzysta) KO - dodał.

Czy wzmacnianie się Polski 2050 ma znaczenie dla Koalicji Polskiej?

- Ja się na razie nie niepokoję. Pani poseł (Hanna) Gill-Piątek jest jednoznacznie kojarzona z lewicą, pani posłanka Mucha raczej też. PSL jeśli liczy na jakiś elektorat, to liczy na elektorat bardziej centrowy. Ja bym się bardziej niepokoił, gdyby do Szymona Hołowni dołączyli tacy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej jak Ireneusz Raś czy Czesław Mroczek. To są nazwiska, którym stosunkowo dobrze i blisko byłoby jeśli chodzi o PSL i Koalicję Polską. Gdyby się okazało, że to ich łowi Polska 2050 to bym się niepokoił, bo oznaczałoby, że Szymon Hołownia łowi na naszym potencjalnym łowisku. Na razie wydaje się, że Hołownia łowi na łowisku lewicy i to lewica powinna być zaniepokojona - ocenił.