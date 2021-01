"Po co Kościół się tam pakował?". Posłanka Lewicy przeprasza za komentarz o masakrze w Etiopii

"A po co kościół katolicki się tam pakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?" - w taki sposób na Facebooku posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska skomentowała informację serwisu vaticannews.va o tym, że przed kościołem w Etiopii rozstrzelanych zostało ponad 750 chrześcijan.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się poseł Konfederacji Robert Winnicki. "Amok, obsesja, nienawiść. Tak bardzo często reagują politycy, media i celebryci z lewicy gdy rzucić hasło chrześcijaństwo czy chrześcijanie. Ostatnio jednak posłanka SLD od Biedronia, Małgorzata Prokop-Paczkowska, przekroczyła wszystkie granice" - napisał.

"Ciężko tę postać antychrześcijańskiej obsesji skomentować. Porównajmy więc. Wyobraźmy sobie, że jest informacja o wymordowaniu przez Niemców 750 Żydów, pod synagogą, w której ci chcieli się schronić. Co napisałaby poseł lewicy? >A po co sprowadzali się do Europy?<" - dodał.