Konfederacja proponuje "pakiet wolności słowa w mediach społecznościowych"

Wilk: Jeśli można ocenzurować prezydenta, to można każdego

Były poseł Jacek Wilk zaznaczył, że skoro można ocenzurować urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to można ocenzurować każdego. Jego zdaniem, media społecznościowe włączają się w walkę polityczną. Wilk mówił, że medium społecznościowe to wydawnictwo udostępniające łamy tym, którzy chcą z niego skorzystać.

- Skoro tak, to co do zasady odpowiedzialnym za to, co jest publikowane na tych łamach powinien być autor, a tym, kto ocenia zgodność z prawem tego, co jest publikowane nie powinien być co do zasady wydawca, tylko odpowiednie organy - organy państwa, organy ścigania oraz sądy są od tego, aby oceniać czy coś jest zgodne z prawem, a nie taki wydawca - przekonywał.

- Domagamy się, aby regulaminy tych mediów były zgodne z prawem - czy to z prawem prasowym, cywilnym, ochrony konkurencji i konsumentów, czy z prawem własności intelektualnej - oświadczył.

- Jesteśmy zwolennikami jak najdalej idącej wolności słowa. Ona się może kończyć tylko tam, gdzie zaczyna się przestępstwo - dodał Jacek Wilk. Ocenił, że granic nie powinni strzec "w sposób uznaniowy, cenzorski, na zasadzie poprawności politycznej" właściciele mediów społecznościowych, lecz odpowiednie organy.