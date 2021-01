Prokuratorzy wygnani, politycy PiS nagrani. A zaszczepieni? Fot.1 i 3 Adobe Stock, fot.2 Robert Gardziński / Fotorzepa

- To jest szykanowanie prokuratorów, którzy potrafią otwarcie sprzeciwić się władzy – Wojciech Tumidalski komentuje oddelegowanie w trybie pilnym do pracy w miejscach oddalonych o setki kilometrów około 20 prokuratorów. - Takich taśm, jak w Wałbrzychu, będzie zapewne jeszcze więcej. Nie wolno o nich zapominać – Jacek Nizinkiewicz komentuje nagrania polityków PiS z Wałbrzycha, w których rozdzielali dotacje i mówili, że niczym się nie różnią od polityków innych opcji. - Może się okazać, że zanim zostaniemy w większości zaszczepieni, to przechorujemy koronawirusa i będziemy naturalnie odporni – Karolina Kowalska komentuje Narodowy Program Szczepień.