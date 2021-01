PO zapowiada pozew przeciwko TVP. Za tweet porównujący wydarzenia na Kapitolu do polskiej opozycji

W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię @mareksuski , wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji. pic.twitter.com/dRvbsxxT6q

Na wpisy z konta publicznej telewizji zareagował Cezary Tomczyk. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zapowiedział złożenie pozwu przeciwko TVP.

„Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby, to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP” - napisał polityk PO.

Tomczyk ocenił, że TVP Info „powinna być zlikwidowana w pierwszym możliwym terminie”. „To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w Polsce” - zapowiedział.