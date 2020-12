Jerzy Buzek: Konkluzje ostatniego szczytu UE nie mają mocy prawnej

Buzek odniósł się też do tego, że po szczycie Parlament Europejski zaakceptował jego ustalenia, ale przegłosował również prawnie niewiążącą rezolucję, która kwestionuje konkluzje Rady Europejskiej. - Parlament Europejski ma wątpliwości wobec sposobu, w jaki niektórzy przedstawiciele Rady Europejskiej mówią o swoich ustaleniach i konkluzjach szczytu. A te konkluzje po prostu nie mają mocy prawnej - powiedział. - Rada Europejska, skupiająca premierów i prezydentów państw członkowskich, to bardzo ważna instytucja Unii Europejskiej, ma konkretne uprawnienia i wielką moc polityczną. Ale nie ma żadnych uprawnień związanych z tworzeniem prawa! Takie ma tylko Parlament wspólnie z Radą Unii Europejskiej. A propozycje przedkłada Komisja Europejska - podkreślił.

Zapytany, czy Polska wyszła ze szczytu UE jako silny gracz czy jako państwo, które zagrało w orkiestrze Viktora Orbana, Buzek podkreślił, że „współpraca w ramach UE nie opiera się na szantażach i generowaniu konfliktów, ale na negocjacjach i kompromisie”. - To jest niezwykła zdobycz, której nie było na naszym kontynencie przed powstaniem UE. Grając wetem, wywołaliśmy konflikt, budowaliśmy mury, a to czas na wspólne działanie, przezwyciężanie pandemii i wyjście z kryzysu. Temu zresztą służy zarówno nowy budżet unijny, jak i Fundusz Odbudowy „Nowe Pokolenie UE” - powiedział. - Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, od samego początku pojawienia się wątpliwości proponowała Polsce i Węgrom oddanie sprawy zgodności z traktami rozporządzenia o powiązaniu wypłat unijnych z praworządnością do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I cała ta wielka awantura skończyła się dokładnie tym - TSUE oceni, czy rozporządzenie jest zgodne z traktatami - dodał. Zdaniem Buzka „ta awantura to efekt wojny wewnętrznej, trwającej w koalicji rządzącej od miesięcy”. - Wygląda też na to, że działania rządu i zapowiedź weta było narażaniem polskiej racji stanu w obronie interesów premiera Viktora Orbana - stwierdził.

Jak stwierdził w rozmowie z Onetem Jerzy Buzek, choć ostatecznie rząd wycofał się z weta, „bardzo ważne jest to, co działo się przed szczytem”. - Rząd rozpętał antyunijną kampanię, a w przestrzeni publicznej padło wiele kłamstw i manipulacji. Przed nami ogromna praca, musimy się zdobyć na kampanię prawdy o Unii Europejskiej. W świadomości Polek i Polaków odkłada się bowiem ten antyunijny osad pełen nieprawdziwych słów o Wspólnocie - ocenił.

Jerzy Buzek podsumował także rok 2020. - To oczywiste, że 2020 r. był rokiem pandemii, poczucia ogromnego zagrożenia zarówno zdrowotnego każdego z nas, jak i gospodarczego, edukacyjnego dla naszych dzieci, wielkich kosztów społecznych, które wszyscy ponosimy jako rodziny czy wspólnoty samorządowe - powiedział. - Jak to zwykle bywa w trudnych czasach - najpierw zamykamy się w mniejszych społecznościach. Na początku więc na pandemię próbowały odpowiedzieć państwa narodowe, ale szybko okazało się, że skuteczna odpowiedź na tym poziomie nie jest możliwa - dodał. - Dzisiaj widać wyraźne sygnały, że działanie wspólnotowe i współpraca ma znacznie większą szansę przezwyciężenia obecnych trudności i napięć. Fundusz Odbudowy „Nowe Pokolenie UE” jest najlepszym tego przykładem. Ale – również jak to bywa w kryzysach – mamy teraz szansę na przejście do zupełnie nowego modelu gospodarki - zaznaczył i stwierdził, że „otwieramy się mocno na działania w sieci, dlatego tak ważna będzie rola cyfryzacji w kolejnych latach”. - Trzecia rzecz – odporność i niezależność. Boleśnie przekonaliśmy się, jak Europa w dziedzinie produkcji leków czy respiratorów - ale także w fotowoltaice czy siłowniach wiatrowych - uzależniona jest od krajów trzecich, na czele z Chinami - kontynuował. - Odporność na kryzysy i daleko idąca niezależność Europy to też ogromna szansa dla naszej gospodarki, dla Polek i Polaków - podkreślił.

Jak zauważył były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, „ten rok stał też pod znakiem wyborów w Stanach Zjednoczonych”. - Wybór Joe Bidena to wielka nadzieja na powrót do dobrych relacji transatlantyckich, na wspólne działania dla społeczności po obu stronach Atlantyku, na współdziałania globalne, ale też - zachowanie bardzo dobrych relacji z Polską - ocenił. - No i oczywiście Brexit. 21 grudnia dalej nie wiemy, czy rozstaniemy się z Brytyjczykami twardo czy na zasadzie umowy. A skutki tej niepewności widzimy choćby w wielkich korkach po obu stronach kanału La Manche - dodał.

Mówiąc o Polsce, Jerzy Buzek powiedział, że miały miejsce „wybory prezydenckie, narastające napięcia społeczne, zburzenie zaufania do instytucji i procedur, do państwa jako organizatora naszego zbiorowego życia”. - Po ostatnich brutalnych działaniach wobec Strajku Kobiet i Młodzieżowej Akcji Klimatycznej nastąpił radykalny spadek zaufania do policji, co osłabia nasze poczucie bezpieczeństwa. W chwili zagrożenia pandemią, szczególnie odczuwany jest przez obywateli chaos decyzyjny i brak odpowiedzialnej strategii walki o nasze zdrowie i życie - stwierdził. No i oczywiście, po ostatnim szczycie, rozbicie monolitu koalicji rządzącej - dodał.

Jerzy Buzek został zapytany także, za co może docenić obecny rząd. - Jeśli rząd wykorzysta ogromną szansę, jaka stoi przed nami i wspólnie ze wszystkimi środowiskami – samorządami, przedsiębiorcami, nauką i organizacjami pozarządowymi – stworzy prawdziwą strategię rozwoju Polski, naszej gospodarki, opieki zdrowotnej, kultury czy edukacji i uchroni się przez traktowaniem tych ogromnych pieniędzy z Unii, jako funduszu wyborczego 2023, na pewno to docenię - zapewnił.