Emisja CO2. Morawiecki: Będą środki na transformację energetyczną Polski

Polska w takcie nocnych negocjacji domagała się m.in. by cele dotyczące zmniejszenia emisji ustalane przez UE w przyszłości bazowały na PKB członków UE - co oznaczałoby, że słabsze gospodarki zmniejszałyby emisje mniej niż mocniejsze.

Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 o 55 proc. w 2030 w porównaniu do poziomu z 1990 roku, zamiast wcześniej uzgodnionych 40 procent. Przyjęcie takiego zobowiązania oznacza, że UE wraca na ścieżkę, która ma doprowadzić do osiągnięcia zerowej emisji w 2050 roku.

- Polska gospodarka i polska energetyczna są bardzo charakterystyczne, unikalne w skali Unii Europejskiej i nasi partnerzy o tym wiedzą - powiedział Morawiecki.

- Udało się wbudować takie zapisy, które pozwolą nam na skompensowanie wyższych, ewentualnie wyższych wydatków związanych z systemem ETS (unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji - red.). Będziemy mieli odpowiednią legislację, która będzie dawała nam środki na transformację energetyczną - zadeklarował. Zaznaczył, że dzisiaj te środki to ok. 230 mld zł.

- Zadbaliśmy, żeby w funduszu modernizacyjnym w ślad za rozwojem polityki klimatycznej UE znalazło się więcej środków dla Polski. To bardzo ważne, ponieważ musimy mieć środki na transformację energetyczną - dodał premier.

Szef rządu poinformował, że w zapisach znalazła się także delegacja do Komisji Europejskiej, aby opracowała system opłaty granicznej. - Bo to, co szczególnie podkreślam na spotkaniach Rady Europejskiej - już nie ma sensu likwidowanie miejsc pracy w Polsce i odtwarzanie ich zaraz 100 km za wschodnią granicą, gdy ten obszar państwowy nie należy do systemu ETS, do UE; albo jeszcze dalej - do Rosji, do Chin, do Indii - i po raz pierwszy KE przyznała tutaj, że potrzebny jest system wyrównywania szans, szans na konkurencyjność dla polskich przedsiębiorców - mówił Mateusz Morawiecki.

Minister środowiska i klimatu podkreślił ogromną rolę premiera w dyskusjach na szczycie. - Mamy porozumienie, które pozwala realizować cel unijny i tworzy warunki dla sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki i gospodarki - ocenił Michał Kurtyka.

Mówił też o gwarancjach zapisania w przyszłej legislacji dostępu do większej puli środków. - Zabezpieczyliśmy interesy naszej gospodarki poprzez opisanie zasad, w jakich realizacja zwiększonego celu (zmniejszenia emisji - red.) będzie następowała - oświadczył.