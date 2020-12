Girzyński: Morawiecki ma format europejski, Ziobro - nie

"Podbijają tę piłeczkę już teraz zupełnie bez sensu"

Odnosząc się do kwestii mechanizmu praworządności Girzyński ocenił, że w Brukseli premier Morawiecki podjął "ryzykowną grę i wyszedł z niej obronną ręką, a wręcz z sukcesem, bo udało mu się, aby ten dobry budżet i fundusz odbudowy pozostał". - Po drugie, udało się te niepotrzebne ewentualne wątpliwości - ja ich nie miałem, ale niektórzy nasi koledzy mieli - wyprostować - dodał.

Zdaniem posła PiS, Solidarnej Polsce nie chodziło o wątpliwości co do tematu sporu na szczycie. - Stąd dzisiaj cały czas jeszcze podbijają tę piłeczkę, już teraz zupełnie, kompletnie bez sensu - ocenił Girzyński. Jego zdaniem, środowisko Zbigniewa Ziobry używa sporu brukselskiego aby pozbyć się Mateusza Morawieckiego, ponieważ lider Solidarnej Polski uważa, że szef rządu stanowi przeszkodę do tego, by kiedyś to Ziobro stanął na czele centroprawicy w Polsce.

Zbigniew Girzyński ocenił, że z punktu widzenia polskiej centroprawicy "do ewentualnie kiedyś tego typu następstwa jest premier Mateusz Morawiecki". Zdaniem posła PiS, Morawiecki to jeden z 3-4 czynnych polskich polityków, którzy mają "format europejski". - Zbigniew Ziobro nie ma tego typu formatu - powiedział Girzyński.