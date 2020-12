Macierewicz: Fala lewactwa próbuje niszczyć Polskę

W Polskim Radiu 24 były szef MON był pytany, czy zgadza się z tezą, że Polska jest nadzieją środowisk konserwatywnych Europy. - I tak, i nie - odparł.

- Ja bym rezygnował ze sformułowania "konserwatywny", bo tu nie chodzi o konserwatyzm, tu chodzi o normalność, tu chodzi po prostu o realizowanie normalnych ludzkich praw, normalnych ludzkich zachowań i normalnego prawa do człowieczeństwa, do niepodległości, do prawdy - oświadczył Antoni Macierewicz.