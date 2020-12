Dymisja szefa polskiej NASA

Szaniawski prezesem PAK został 1 października 2019 roku, powołany na to stanowisko przez ówczesną minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz. Obowiązki prezesa pełnił od kwietnia 2019 roku. Jego nazwisko zniknęło już z zakładki „władze” na stronie internetowej PAK, a z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że w poniedziałek wysłał pożegnalnego maila do pracowników agencji.

„Moi Drodzy, dziś kończę wspaniały i wyjątkowy czas, jakim była praca w Polskiej Agencji Kosmicznej. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i oddanie naszej Agencji. Te ostatnie prawie dwa lata pozwoliły nam wspólnie zmienić Polską Agencję Kosmiczną w prężną instytucję z wieloma różnorodnymi projektami, z międzynarodowymi kontaktami i fachowcami w wielu dziedzinach. Nigdy w swojej karierze nie spotkałem ludzi tak oddanych tematowi, tak zaangażowanych w to, co robią, a do tego tak serdecznych i miłych” – napisał.

Jego odejście oznacza dymisję jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jadwigi Emilewicz, byłej wicepremier i minister rozwoju, która 6 października zakończyła pełnienie funkcji rządowych. Odeszła też z Porozumienia Jarosława Gowina, któremu zawdzięczała szybką karierę w rządzie. „Nie utożsamiam się z linią lidera partii” – oświadczyła pod koniec września.

O tym, jak bardzo Emilewicz zależało na obsadzeniu fotelu prezesa PAK przez Szaniawskiego, może świadczyć tryb, w jakim do tego doszło. We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że zdaniem posłów opozycji konkurs mógł być ustawiony. Chodzi o to, że w czasie prac nad wyłonieniem prezesa Sejm zmienił ustawę o PAK, obniżając m.in. wymogi formalne odnośnie szefa tej instytucji. Kandydatura Szaniawskiego pierwotnie została odrzucona z powodów formalnych. Jednak w kolejnym konkursie, rozpisanym na podstawie znowelizowanej ustawy, uzyskała już akceptację.