Poseł Konfederacji: Wygrała wiara w bawełniane maseczki i aluminiowe czapeczki

- Na wstępie przepraszam wyborców, że występuję zamaskowany, ale to nie dlatego, że dołączam do sejmowych bandytów, tylko dlatego, że długo czekałem, aż prezydium Sejmu się opamięta - rozpoczął.

- Niestety, ze zdrowym rozsądkiem wygrała wiara w bawełniane maseczki i inne aluminiowe czapeczki, i muszę brać udział w przymusowym balu maskowym mimo, że mówię do ośmiu raptem posłów na sali, którzy są w odległości kilkudziesięciu metrów ode mnie - dodał, odnosząc się następnie do projektu ustawy.

Gdy poseł Konfederacji zakończył wystąpienie, zwrócił się do niego prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

- Mam do pana wielką prośbę, taką ciepłą i przyjacielską: niech pan tą uwagę na temat koronawirusa podzieli się z panem posłem Arturem Dziamborem, moim bardzo bliskim znajomym, który o mały włos przez to że m.in. nie nosił maseczki, nie umarł. Jak pan się już z nim podzieli tą refleksją, to niech pan przemyśli to i zastanowi się, co będzie pan mówił - powiedział.

Poseł Konfederacji przeszedł zakażenie koronawirusem, był hospitalizowany. W środę kilkukrotnie zabierał głos z sejmowej mównicy. Poseł Dziambor opowiada się za dobrowolnością szczepień na COVID.