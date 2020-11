Marek Belka: Zbigniew Ziobro zachowuje się jak nadpremier

Zdaniem byłego prezesa NBP, jest to dla UE „wielki problem”. - Opóźnieniu o kilka tygodni ulegnie wprowadzenie w życie projektu New Generation EU, czyli fundusz odbudowy - stwierdził. - Budżet UE będzie realizowany poprzez prowizorium. To duże utrudnienie techniczne. Jeśli chodzi o Polskę, to postawienie się poza marginesem UE. To są dla nas piramidalne straty finansowe - dodał. - Będziemy zupełnie wyłączeni z funduszu odbudowy. Jeśli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, to będziemy kontynuować zakontraktowane projekty, ale będzie szlaban na nowe projekty. Ile będzie dokładnie straty? Są tu różne oceny. Nawet do 500 mld zł - podkreślił Marek Belka.