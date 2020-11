Wniosek o odwołanie Kaczyńskiego. Cymański: Opozycja jest rozjuszona

Koalicja Obywatelska wnioskuje o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek, do którego przyłączyła się Lewica, ma związek z wydarzeniami ze środy. Podczas protestu organizowanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec osób próbujących przerwać policyjny kordon na Placu Powstańców Warszawy.

Gazem opryskane zostały m.in. posłanka Magdalena Biejat (Lewica) i jedna z liderek Strajku Kobiet Marta Lempart. Na miejscu, podobnie jak podczas Marszu Niepodległości, byli także nieumundurowani policjanci uzbrojeni w pałki teleskopowe.

W środę w Sejmie jedna z posłanek opozycji pytała Kaczyńskiego, co się dzieje na ulicach i co on, jako wicepremier ds. bezpieczeństwa, robi. Po tym wezwaniu prezes PiS wszedł na mównicę i powiedział, zwracając się do opozycji: - Wszystkie te demonstracje, które popieraliście (...) kosztowały już życie wielu osób. Macie krew na rękach, łamiecie artykuł 165.

- Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - dodał.

O wniosek opozycji w sprawie odwołania Kaczyńskiego pytany przez Polsat News był poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Polityk stwierdził, że Kaczyński (który do rządu wszedł w zeszłym miesiącu) jeszcze dobrze nie rozpoczął pracy, "a już go atakują".