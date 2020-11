Weto Polski i Węgier. Mueller: Oczekujemy na nowe propozycje

Przedstawiciele Polski i Węgier nie zgodzili się w poniedziałek na pakiet finansowy, który obejmuje blisko 1,1 bln euro w nowym budżecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii.

Powodem weta był sprzeciw wobec mechanizmu warunkowości pozwalającego na zawieszenia unijnych funduszy krajom, w których brak praworządności stwarza ryzyko naruszenia interesów finansowych UE (czyli wobec zasady "pieniądze za praworządność"). Sam mechanizm jest przyjmowany większością głosów i taka większość była. Ale Polska i Węgry stwierdziły, że w takiej sytuacji – skoro nie mogą formalnie zablokować mechanizmu – to blokują budżet i fundusz odbudowy.

- Trzeba podkreślić, że wczoraj odbyło się takie głosowanie sondujące, jakie byłoby głosowanie ostateczne gdyby do niego doszło, czyli na poziomie ambasadorów. To jasny sygnał, że Polska i Węgry nie mogą się zgodzić na rozwiązanie, które by w sposób arbitralny tworzyło normy prawne, które są niezgodne z traktatami unijnymi - powiedział w radiowej Jedynce rzecznik rządu Piotr Mueller, pytany o sprawę.

Dodał, że w związku z głosowaniem prezydencja niemiecka przejdzie do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami.