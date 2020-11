Henryk Kowalczyk: Nie możemy wykluczyć kolejnego koalicjanta PiS

Jest pan jest jednym z posłów, który został zawieszony w prawach członka partii PiS za głosowanie ws. „piątki dla zwierząt”. Czy będzie pan kolejnym posłem, po Lechu Kołakowskim, który odejdzie z PiS?

Nie będę. Różnica podejścia do tzw. „piątki dla zwierząt” – szczególnie kwestia ograniczenia uboju rytualnego – nie może powodować odejścia z partii. Gdyby tak podchodzić do jakichkolwiek różnic, to już byśmy mieli czterdzieści partii.

Lech Kołakowski postanowił odejść z partii.

Żałuję bardzo, bo więcej pożytecznego można zrobić w klubie, który ma większość parlamentarną. Natomiast przy odejściu w praktyce wiele dobrego się zrobić nie da. Można na PiS wpływać od środka.