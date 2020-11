Rafał Trzaskowski: PiS słabnie, ale to nie powinno uspokajać opozycji

W kampanii prezydenckiej było widać dwie różne narracje. Joe Biden też próbował używać aparatu państwa, by wpłynąć na wybory, choćby naciskając na pocztę federalną, wciąż także widać ogromną polaryzację w USA, używano technik, by ją pogłębiać. Różnica jest taka, że bezpieczniki demokracji w Stanach Zjednoczonych są silniejsze, media są prywatne, nie ma do czynienia z opłacaniem propagandy za pieniądze podatników i widać olbrzymie nakłady na kampanie, które wyrównywały szanse – tak o kampanii wyborczej w USA mówi gość podcastu.

