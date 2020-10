Schetyna: Policję na protestach kobiet pozbawić typowych narzędzi

- W tej sytuacji, kiedy tak bardzo mocno podkreśla się pokojowy przekaz demonstracji, ja bym jednak kompletnie nie uzbrajał policjantów. Uważam, że oni powinni być na ulicach, ale powinni być demonstracyjnie pozbawieni tych narzędzi, które są typowe dla policji, która wychodzi na demonstracje - oświadczył były szef Platformy Obywatelskiej. Dodał, że przekaz demonstrujących po orzeczeniu TK nie jest antypaństwowy. - Uważam, że to trzeba podkreślić, że policja nie chce tych demonstrujących pacyfikować - powiedział.

Grzegorz Schetyna dodał, że policja ma bardzo trudną sytuację. - Dochodzi oczywiście do nerwowych reakcji, to widzieliśmy kilkukrotnie - zaznaczył.

Były szef MSWiA był w RMF FM pytany, co powiedziałby komendantowi policji w obliczu ostatnich protestów, do których dochodzi w całej Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Po pierwsze chciałem podziękować za wyrazy wsparcia ze strony policjantów i policjantek dla protestujących kobiet. To było bardzo sympatyczne, niespotykane - powiedział.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek zwrócił Grzegorzowi Schetynie uwagę, że pojawiają się głosy zarzucające policji bezczynność w sprawie ataków na kościoły.

- Mówię o demonstracjach organizowanych przez "Strajk Kobiet", o demonstracjach kobiet w kilkuset miastach - odparł poseł.

Na uwagę, że podczas protestów dochodziło do atakowania policjantów Schetyna powiedział: - Trzeba walczyć o to, żeby zachować porozumienie i normalny język rozmowy.

Były szef PO dodał, że policjant w takiej sytuacji jest przedstawicielem państwa. - On nie może być agresywny, on nie jest po to, żeby używając pałki czy tarczy demolował demonstrację kobiet, które walczą o swoją godność - stwierdził.

- Uważam, że demonstracja siły, prowadzona przez państwo polskie czy agresywne działania policji, podobnie jak wystąpienie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wzywające do rozstrzygnięć na ulicach, do walk ulicznych, jest przeciwskuteczne, szkodzi wspólnocie narodowej i szkodzi naszemu państwu. Policję trzeba chronić od starć, policja musi się zachowywać jako przedstawiciel państwa, które gwarantuje porządek, a nie jest przeznaczony do tego, żeby atakować demonstrujące kobiety - mówił Grzegorz Schetyna.