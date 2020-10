Grodzki: To jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć

W pierwotnej wersji nowelizacja miała wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które miały zacząć obowiązywać po upływie 12 miesięcy. Senat wydłużył te okresy - do 2,5 roku w przypadku futer i do 5 lat w przypadku uboju bydła.

W środę Senat przyjął z poprawkami ustawę o ochronie zwierząt. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. W izbie wyższej uchwalono m. in. poprawkę o zakazie egzekucji komorniczej ze zwierząt domowych, obowiązkowym czipowaniu psów, czy emeryturach dla psów służbowych.

- Sytuacja nie była łatwa i idealnego rozwiązania wydaje się, że nie można było znaleźć - ocenił na konferencji prasowej, po zakończeniu posiedzenia, marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Natomiast po długich, burzliwych obradach, głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami i wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć. Pracując nad ustawą, która przyszła do nas z Sejmu, procedowana w niezwykle niestaranny sposób - dodał Grodzki.

Zdaniem marszałka „nie wszystkie poprawki zyskały uznanie większości, natomiast te najbardziej istotne - jednak tak”.

- Panie i panowie senatorowie, mam wrażenie, kierowali się potrzebą szukania złotego środka między dobrostanem i humanitarnym traktowaniem zwierząt, a zabezpieczeniem działalności ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo oraz wszystkie towarzyszące rolnictwu działy gospodarki narodowej - stwierdził polityk Platformy.