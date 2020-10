Kaczyński: Wrogowie uczciwej Polski ciągle pozostają bezkarni

Ocenił, że mord nie był przypadkowym czynem szaleńca, ale "efektem prowadzonej przez lata kampanii nienawiści wobec śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kampanii zwanej dziś przemysłem pogardy, ale przede wszystkim zdumiewającej, wręcz absurdalnej w swoim natężeniu kampanii nienawiści i zła prowadzonej po tragedii smoleńskiej przeciwko nieżyjącemu już prezydentowi i innym ofiarom" - przeciwko "wszystkim, którzy domagali się prawdy o katastrofie" oraz tego, by państwo "zareagowało na te straszne wydarzenia tak, jak uczyniłby to każdy dbający o swoją godność i interesy kraju".

"Ludzie ci nadal popełniają przestępstwa, wzywają do mordów"

Prezes PiS oświadczył, że sprawca zabójstwa Marka Rosiaka poniósł karę, "ale bardzo wielu innych, którzy też powinni ją ponieść, dalej uczestniczy w życiu społecznym, dalej szerzy nienawiść, buduje brudny nurt naszego życia politycznego", Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, nurt ten można określić tylko w jeden sposób, jako "nurt zdrady narodowej, współczesnej Targowicy".

"Trzeba o tym wszystkim przypominać, bo wrogowie uczciwej i sprawiedliwej Polski, którzy ciągle chcą powrotu do najgorszych praktyk ostatnich dziesięcioleci dążą do tego, by tragedia z 2010 r., ta smoleńska i ta łódzka, wszystkie te haniebne wydarzenia, które im towarzyszyły, zostały zapomniane. Ludzie ci nadal popełniają przestępstwa, wzywają do mordów, chociażby w internecie, i ciągle pozostają bezkarni" - zaznaczył prezes PiS.

Podkreślił, że udział w uroczystościach dziesiątej rocznicy śmierci Marka Rosiaka jest nie tylko hołdem dla zamordowanego, ale też wezwaniem, by "z tą sytuacją skończyć, by polskie państwo wykonywało swoje obowiązki, by jak chciał śp. Lech Kaczyński, było silne wobec silnych i złych, a chroniło uczciwych, dobrych, często przez to bezbronnych".

19 października Ryszard Cyba wtargnął z bronią w ręku do łódzkiego biura PiS, otwierając ogień do znajdujących się tam osób, w wyniku czego zginął Marek Rosiak. Później sprawca mówił, że planował zamach na prezesa PiS.

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Cybę na dożywocie, wyrok został utrzymany przez sąd apelacyjny.