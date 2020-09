Rzecznik rządu Piotr Müller: Następca Ziobry? Jest kilka nazwisk

Rzecznik rządu Piotr Müller zapytany został na antenie Polsat News, kto mógłby zastąpić lidera Solidarnej Polski na stanowisku ministra sprawiedliwości. - Jeśli podejmiemy ostatecznie decyzję, że się rozstajemy, to wtedy będzie kandydat - powiedział. - Jest kilka nazwisk, które by się nadawały. Myślę, że część nazwisk podawanych przez media, by się sprawdziło - dodał. - Wielu posłów PiS jest gotowych do podejmowania funkcji różnego rodzaju, w tym takich jak członkostwo w rządzie - zaznaczył.

