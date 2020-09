Paweł Mucha: Wierzę, że Zjednoczona Prawica wyjdzie zjednoczona

Mucha podkreślił, że Zjednoczona Prawica "jest na pewno wartością dodaną". - Udało się przeprowadzić wiele reform, które zmieniły obraz Rzeczypospolitej. Jednoznacznie na lepsze - mówił Paweł Mucha.

- Wybór prezydenta Andrzeja Dudy gwarantuje stabilność. Możemy sobie powiedzieć, co by było, gdyby nie było tego wyboru - dodał prezydencki minister.

- To jest rzecz do domówienia przez kierownictwo PiS i Solidarnej Polski - tak Mucha odpowiedział na pytanie o to, czy Duda włączy się w spór w obozie Zjednoczonej Prawicy.