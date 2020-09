Kaleta: Wydaje mi się, że raportem o spółkach dysponuje PiS

Pytany o raport stwierdził, że był on przygotowany przez "wewnątrzpolityczne gremium". - Nie znam osób, które tworzyły (raport) - powiedział. Dodał, że każdy może w internecie sprawdzić, kto zasiada w zarządach i radach nadzorczych konkretnych spółek.

- Jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, od kilkunastu miesięcy, w szczególności od kilku dni są takie historie rozrzucane o rzekomych wpływach Solidarnej Polski, ludzi, którzy jakikolwiek związek z Solidarną Polską w spółkach Skarbu Państwa mają. To jest kompletny fałsz, jeśli chodzi o skalę - powiedział w TVN24 Sebastian Kaleta.

Wiceminister sprawiedliwości był pytany, ile stanowisk w spółkach Skarbu Państwa ma Solidarna Polska. Odparł, że "w toku różnych zarzutów", że spółki są upolitycznione i że trafiają do nich ludzie z klucza politycznego, sprawdzono, czy można przypisać "jakiekolwiek powiązania z konkretną partią" osobom z organów spółek Skarbu Państwa. - I okazało się z tej analizy, że jeśli chodzi o partie polityczne, najmniej osób można przypisać w silniejszy bądź mniejszy sposób Solidarnej Polsce, nawet mniej niż PSL czy Platformie Obywatelskiej - stwierdził Kaleta, krytycznie odnosząc się do, jak to określił "wrzutek" medialnych w tym temacie.

Dopytywany kto ma najwięcej spółek wiceminister odparł, że nie jest upoważniony, żeby to zdradzać. - Przyznam szczerze, że nie znam tych wszystkich danych, (...) ale znam dotyczące Solidarnej Polski - oświadczył.

Czy można zapoznać się z omawianym raportem? - To nie do mnie pytanie, bo ja nim nie dysponuję - powiedział Sebastian Kaleta. - Wydaje mi się, że dysponują nim służby prasowe albo bezpośrednio jedno z biur Prawa i Sprawiedliwości - dodał.

- Raport jest, był analizowany. Ta analiza służyła temu, by również odpowiadać na zarzuty mediów, czy te spółki to jest jakieś udzielne księstwo czy coś w tym stylu. I jeśli chodzi o Solidarną Polskę, to są kompletnie fałszywe historie - mówił Kaleta.