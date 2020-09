Łapiński: Kryzys na prawicy zaczął się już w 2019 roku

Dopóki nie zobaczymy wniosku premiera do prezydenta o powołanie Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera, to są to na razie dywagacje. Z ust prezesa nie padło żadne sformułowanie: „Tak, wchodzę do rządu”. Mówią o tym wysocy przedstawiciele obozu, ale w każdej chwili prezes Kaczyński może z tego zrezygnować albo przeprowadzić taką operację polityczną – mówi gość podcastu.

