Katar: rozmowy pokojowe między Afganistanem i talibami

Otwierając rozmowy, minister spraw zagranicznych Kataru powiedział, że "obie strony muszą wznieść się ponad wszelką formę podziału, by osiągnąć porozumienie na zasadzie kompromisu". Przed rozpoczęciem rozmów Mike Pompeo podkreślał, że strony muszą wypracować porozumienie, które posunie kraj naprzód, zmniejszy przemoc i doprowadzi do pojednania w Afganistanie.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że negocjacje władz Afganistanu i talibów są historyczną szansą na pokój. Wyraził nadzieję, że Afganistan się zmieni i nie będzie dłużej miejscem przyjaznym terrorystom. "Afgańczycy chcą pokoju, podobnie jak społeczność międzynarodowa, która wspierała Afganistan na tej długiej i trudnej drodze. Wiele zostało poświęcone przez ten czas - przez Afgańczyków i nasze wojska. Te ofiary nie poszły na marne - Afganistan nie jest już bezpieczną przystanią dla międzynarodowych terrorystów" - powiedział.

