Układanie rządowych puzzli trwa. PiS chce przejąć szkolnictwo wyższe

Nie ma zaskoczeń. Jeśli rozpoczyna się nowy tydzień, oznacza to jednocześnie kolejne rundy rozmów między PiS a koalicjantami w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy, nowego układu rządowego oraz priorytetów programowych. Kolejne robocze rozmowy – już na początku tygodnia. Jak zwykle politycy oficjalnie mówią o optymizmie. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami na Nowogrodzkiej? – Rząd będzie mniejszy, a partie koalicyjne nie utrzymają dwóch ministerstw. Trwa szukanie optymalnego dla wszystkich podziału – twierdzi nasz rozmówca z PiS.

Jednocześnie kształtuje się powoli obraz nowego rządu. Jak będą wyglądać zrekonstruowane resorty? Chociaż wszystkie ustalenia mogą jeszcze kilka razy się zmienić, to obecnie z naszych rozmów wynika, że możliwe jest w jednym wariancie połączenie resortów nauki, edukacji oraz sportu. Tu pojawia się nazwisko kojarzonego z Terleckim senatora Włodzimierza Bernackiego. W drugim wariancie może dojść do połączenia resortów kultury i sportu, z prof. Piotrem Glińskim na czele.

W rządzie pozostanie za to obecny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Być może do jego resortu trafi też nadzór nad żeglugą.

Wcześniejszy plan, by infrastruktura została włączona do Ministerstwa Aktywów Państwowych, ma nie być już aktualny. W rządzie może pozostać też minister Marek Gróbarczyk, który objąłby resort rolnictwa, do którego trafiłoby także rybołówstwo oraz lasy państwowe. O pozostaniu w rządzie Gróbarczyka pisała też Wirtualna Polska. A nadzór nad lasami sprawuje obecnie minister środowiska Michał Woś, jeden z najbliższych współpracowników lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. To sprawa bardzo politycznie wrażliwa i wywołująca ostatnio niezadowolenie w PiS.