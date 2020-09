Wicemarszałek Sejmu: "Piątka dla zwierząt" to antypolska ustawa

Przed tygodniem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia złoży projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Tzw. "piątka dla zwierząt" zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi.

Informując o projekcie były premier stwierdził, że ustawę "z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie". Projekt trafił do Sejmu. Pozytywnie o proponowanych przepisach wypowiadali się politycy Lewicy, negatywnie - Konfederacji.

O projekt w Radiu Plus pytany był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - To nie jest żadna "piątka dla zwierząt" tylko pułapka Kaczyńskiego, który zastawia ją najpierw w obszarze Zjednoczonej Prawicy, aby skomplikować relacje jednego ze swoich małych koalicjantów, czyli Solidarnej Polski, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem - powiedział. Wyraził opinię, że jeśli Solidarna Polska poprze projekt, to "narazi się środowisku toruńskiemu", a jeśli odrzuci, to "będzie wykluczona z grona dobrych ludzi".