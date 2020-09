Budka zapowiada ofensywę. Wyłania się plan działania PO

Stopniowo wyłania się plan działania największej partii opozycyjnej na kolejne tygodnie. Najważniejszą decyzją personalną pozostaje wybór szefa klubu KO.

Zaplanowane od wielu tygodni spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej rozpoczęło się we wtorek po południu w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Brał w nim w też udział Rafał Trzaskowski. To pierwsze takie spotkanie od miesięcy. I jednocześnie pierwsze od czasu kontrowersji wywołanych sierpniowym głosowaniem w Sejmie nad podwyżkami dla posłów. Poniżej dalsza część artykułu

Wcześniej zebrał się zarząd PO. Lider Platformy Borys Budka zapowiedział „tożsamościowo-programową” i organizacyjną ofensywę. Przeczytaj także: Marek Borowski: Platforma nie ma długofalowego programu

Spotkanie w Reducie Banku Polskiego było okazją dla polityków KO do przedstawienia na forum swoich uwag co do funkcjonowania Koalicji. Według naszych rozmówców było ich sporo. Burzliwie dyskutowano też o głosowaniu nad podwyżkami sprzed miesiąca. Ale dopiero kolejne posiedzenie będzie dotyczyć kwestii wyboru nowego szefa klubu, która budzi sporo emocji. Jak wynika z naszych relacji, to wyborcze posiedzenie odbędzie się w terminie do końca września, być może nawet nieco szybciej.

Data wyborczego posiedzenia ma być ustalona z wyprzedzeniem, by wszyscy, którzy będą chcieli w tych wyborach brać udział, mogli pojawić się na miejscu. W ciągu ostatnich kilku dni najgłośniej mówi się o tym, że szefem klubu zostanie Cezary Tomczyk, były szef kampanii Rafała Trzaskowskiego. We wtorek chwalił go lider PO Borys Budka, który już wcześniej zapowiedział, że funkcja szefa klubu i partii zostanie rozdzielona.

– Uważam, że byłby to bardzo dobry szef klubu – powiedział, chociaż zastrzegł, że wszystkie sprawy personalne będą omawiane wewnątrz, a nie poprzez media.

Tomczyka poparło też kilkunastu znanych polityków KO. Ma też mieć rekomendację prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Budka zapowiadał, że po rezygnacji z funkcji szefa klubu będzie mógł skupić się m.in. na pracy w terenie oraz odbudowie struktur partii w regionach Polski.

Czy Cezary Tomczyk będzie miał konkurencję? Do tej pory wydawało się, że jeśli ktoś ma rzucić mu wyzwanie, to będzie środowisko Grzegorza Schetyny. Pojawiało się w tym kontekście kilka nazwisk. Ale jak wynika z rozmów „Rzeczpospolitej”, problemem mogą stać się niezaangażowani posłowie – niezwiązani ani z grupą Schetyny, ani obecnymi władzami partii. Jak słyszymy, być może jej przedstawiciele znajdą i zdecydują się na wystawienie w wyborach własnego kandydata lub kandydatki. To mogłoby zmienić wewnętrzną dynamikę, chociaż nasi rozmówcy zastrzegają jednocześnie, że żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Jak jednak słyszymy, nie byłoby to żadne z nazwisk, które „w kontrze” do Tomczyka krążyły do tej pory.

Koalicja Obywatelska szykuje się też do rozgrywki w najważniejszym obecnie temacie politycznym, czyli wokół ustawy o ochronie zwierząt. We wtorek politycy KO zapowiedzieli szereg poprawek do ustawy, którą Sejm ma zająć się w środę popołudniem. Sprawą zajmował się też zarząd partii. Poprawki mają dotyczyć m.in. niwelowania negatywnych skutków ustawy dla przedsiębiorców oraz pracowników. Chociaż nie tylko. Poseł KO Dariusz Joński zapowiedział też poprawkę dotyczącą zakazywania używani koni do transportu turystów na drodze do Morskiego Oka.

Ustawa będzie z pewnością jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Sejmu. List ostrzegający PiS przed jej forsowaniem wystosował nawet obecny minister rolnictwa Jan Ardanowski. Jak stwierdził w opublikowanym przez Onet dokumencie, straty PiS na wsi po wprowadzeniu tej ustawy mogą być bardzo trwałe.