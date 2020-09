Polska pomoc humanitarna. NIK ocenia działania rządu

Jak podała NIK, pomoc humanitarna obejmowała wpłaty do organizacji międzynarodowych i agend prowadzących działania pomocowe w regionach kryzysów humanitarnych oraz realizację projektów pomocy bezpośredniej poza granicami RP przez polskie placówki zagraniczne oraz polskie organizacje pozarządowe. "Środki te przeznaczano na zadania mające na celu ratowanie życia oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków bytowych osób zamieszkujących rejony objęte kryzysami humanitarnymi" - czytamy w raporcie Izby.

Zdaniem Izby, dofinansowywana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pomoc przyczyniła się do ochrony ludzkiego życia, a także do poprawy bezpieczeństwa i warunków bytowych na terenach objętych kryzysami humanitarnymi. W kontrolowanym okresie na pomoc ze środków budżetu państwa przeznaczono łącznie 380,8 mln zł - wyliczyła NIK.

Zdaniem NIK, po tym powołaniu w latach 2018-2019 na szczeblu rządowym nie funkcjonował spójny system udzielania pomocy humanitarnej, bowiem wcześniej zgodnie z przepisami wiodącą rolę w udzielaniu pomocy humanitarnej przez Polskę pełnił minister właściwy do spraw zagranicznych. W związku z tym, oceniła Izba, na szczeblu administracji rządowej funkcjonowały dwa niezależne ośrodki zajmujące się udzielaniem pomocy humanitarnej, których kompetencje częściowo się pokrywały.

"NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w MSZ w dokonywaniu zmian w planach wydatków dotyczących udzielania pomocy humanitarnej. W KPRM nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły niezablokowania niewykorzystanych środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa (łącznie 1,2 mln zł). W ocenie NIK było to działanie nierzetelne" - czytamy w raporcie.

Według Izby, minister ds. pomocy humanitarnej od grudnia 2017 r. do maja 2019 r. (w tym czasie funkcję tę piastowała Beata Kempa) nie wywiązał się z obowiązku przygotowania propozycji kierunków działań dotyczących pomocy humanitarnej.

Wnioski pokontrolne

We wnioskach pokontrolnych NIK zwraca się do MSZ o wypracowanie, we współpracy z innymi organami administracji rządowej, wspólnej strategii komunikacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych odnośnie polskiej współpracy rozwojowej oraz o uwzględnienie w nowym wieloletnim programie współpracy rozwojowej założeń o usprawnieniu i przyjęciu systemowych rozwiązań dla mechanizmu koordynacji działań humanitarnych w ramach administracji centralnej oraz partnerów pozarządowych.

Izba zwraca się do szefa KPRM o wzmocnienie nadzoru nad procesami rozpatrywania ofert, zawierania umów, realizacją zadań przez zleceniobiorców oraz rozważenie ograniczenia korzystania z możliwości zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych dotyczących pomocy humanitarnej z pominięciem otwartego konkursu ofert i w pierwszej kolejności korzystanie z konkursowego trybu.

NIK podała, że w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne szef KPRM poinformował o podjęciu działań w celu realizacji wniosków pokontrolnych.