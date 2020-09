Trump przeniósł serbską ambasadę w Izraelu. Vucić zaskoczony

W podpisanym dokumencie znalazła się tez deklaracja dotycząca przeniesienia ambasady Serbii w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy - śladem USA.

Problem polega na tym, że o tej deklaracji prezydent Serbii dowiedział się dopiero, gdy Donald Trump przekazywał mediom treść podpisanego porozumienia.

Krążący w mediach film pokazuje wyraźne zakłopotanie prezydenta Vucicia, który nerwowo kartkuje dokument, w poszukiwaniu zapisu i pytająco patry na współpracowników.

Here the moment President Vucic ???? was informed that he was going to move his Israel ???? embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT