Prezydent i premier szukają nowych impulsów

Prezydent Andrzej Duda zapowiadał już w trakcie kampanii wyborczej, że będzie w drugiej kadencji odpowiadać tylko przed „Bogiem i historią”. Tuż po wyborach mówił, że jego kancelarię czekają zmiany personalne. Jak słyszymy, dojdzie do nich w odpowiednim politycznie czasie, bez zbędnego pośpiechu. Mają też pojawić się nowe stanowiska w samej Kancelarii. Radio RMF podało kilka tygodni temu, że prezydent planuje utworzyć stanowisko sekretarza stanu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent jako jeden ze swoich strategicznych celów uznał wsparcie dla rolnictwa i rozwoju wsi. Na Jasnej Górze mówił w ubiegłą niedzielę o konieczności modernizacji terenów wiejskich tak, by ich mieszkańcy mogli w takim samym stopniu korzystać z kultury, sportu, rekreacji czy dostępu do szerokopasmowego internetu jak ludzie mieszkający w dużych miastach. – Będę czynił wszystko, by polska wieś jak najszybciej się rozwijała – mówił.